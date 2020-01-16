Якою бачать реінтеграцію окупованого Донбасу дипломати Латвії, Литви та Польщі?



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Світлина з відкритих джерел

Дипломат: війна Росії проти України, війна Росії проти Грузії, дестабілізація Молдови – це не екзотична тема.

Надзвичайні та Повноважні Посли Латвії та Литви в Україні, Юрій Пойканс та Марюс Януконіс, активно відвідують прифронтові території Донеччини та Луганщини. Під своїх відряджень на схід вони привозять гуманітарну допомогу, зустрічаються з українськими військовими та мешканцями міст. Цього разу до них долучився і Надзвичайний та Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі, який не так давно розпочав свою закордонну дипломатичну місію. Польща також не стоїть осторонь у питанні підтримки України в її боротьбі з агресією Російської Федерації.

(зліва на право) Олег Лісний, політолог, Марюс Януконіс, Посол Литви в Україні, Юрій Пойканс, Посол Латвії, Бартош Ціхоцький, Посол Польщі в Україні, Дмитро Левусь, політолог. Світлина: Ivars Jakovels

«Я не перший раз на прифронтовому Донбасі. І я бачу як він змінюється в кращу сторону. Є процеси, на які ми не можемо вплинути, наприклад, на контент Нормандського формату», - говорить Пойканс.

На його думку, треба зосереджуватися на тому, що можна зробити сьогодні. «Потрібно відбудовувати Донецьку та Луганську області, щоби люди з окупованих територій бачили різницю. Це не гарантує результату, але треба йти у цьому напрямку. Адже всі пам’ятаємо досвід двох Німеччин. Мешканці східної Німеччини знали, що в західній життя краще. І хоч геополітична ситуація уже інша, і реінтеграція німецької території відбулася 30 років тому, проте вона триває і сьогодні. Тому ми продовжуємо надавати підтримку регіону, і не лише гуманітарну. Бахмут (Донецька область) і Салдус (Латвія) стали містами-побратимами. Нам теж є чому у вас повчитися», - каже Посол.

Невдовзі Латвія планує відкриття почесного консульства на Донбасі. Дипломат упевнений, що це укріпить співпрацю та відносини між країнами.

Посол Литви в Україні акцентує увагу на необхідності свого перебування в східному регіоні України.

«Для нас, дипломатів, важливо не тільки працювати в Києві, а й їздити по регіонам. А схід України - для нас окрема тема. Перебуваючи на Донбасі, ми побачили, що обстріли тривають, тож конфлікт не завершується. Ми не маємо сумнівів, хто розпочав цей конфлікт і хто його продовжує та має понести покарання», - зауважує Януконіс.

Під час візиту на схід, делегація побувала у багатьох населених пунктах, і відзначила певні перетворення у кращий бік – нові дороги, школи, інфраструктуру. «Мали розмови з представниками місцевої влади, а також з неурядовими людьми – активістами, бізнесменами, котрі прагнуть розвивати регіон. Дійсно, треба створювати контраст, щоб ця територія стала привабливою для людей, які зараз мешкають за лінією розмежування. Балтійські країни не є такими великими донорами. Можливо, Польща трохи більше може собі дозволити. Але Литва зокрема, має намір долучитися до реконструкції школи у Авдіївці», - розповідає Посол Литви.

Посол Польщі в Україні, не зважаючи на свій нетривалий поки що термін перебування в країні, на сході уже бував, зокрема в Маріуполі під час інвестиційного форуму. І протягом усіх років підтримки України позиція Польщі залишається стійкою – допоки Донбас і Крим не повернуться до України, відношення Польщі до Росії не зміниться.

«Я вдячний українським військовим, тим, хто залишився тут і будує свій бізнес. Тим самим вони допомагають місцевому населенню, також це важливо для нашої країни. Для Польщі, сусіда, війна Росії проти України, війна Росії проти Грузії, дестабілізація Молдови – це не екзотична тема. Україна не фігура на шаховій дошці, тому для Польщі важливо знати і розуміти, яку позицію Українська держава займає у Мінському форматі та в Нормандському форматі, яким чином відбуваються переговори з Росією», - пояснює Ціхоцький.

Посол стверджує, що є розуміння того, що Україні не потрібні фейкові вибори, проведені на окупованих територіях на умовах Росії. «Я також хотів би подякувати всім мешканцям Донеччини і Луганщини, це активістам, бізнесменам, які розвивають ці підконтрольні території України. Ви також наші герої», - підсумував Цхоцький.

Переглянути запис круглого столу: «Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд», який відбувся 15 січня 2020 року в Антикризовому медіа-центрі м. Краматорськ Донецької області. Організаторами круглого столу виступили ГО «Бурштиновий шлях» та БФ «Акцент».