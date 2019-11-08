Зеленського закликали не забувати про інших бранців Кремля



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Світлина з відкритих джерел

Країна-агресор та окупант тримає у застінках 113 політичних бранців Кремля та 227 заручників на Донбасі

9 листопада цього року виповнюється рівно три роки, як двоє членів редакційної колегії севастопольського часопису «Чорноморська безпека», Олексій Бессарабов і Дмитро Штибликов, а також Володимир Дудка були заарештовані ФСБ РФ. Вони були звинувачені у підготовці диверсій в анексованому Росією Кримському півострові. Наразі вони перебувають в кремлівських застінках в числі 113 політичних бранців Кремля. Про це розповіли віце-адмірал Сергій Гайдук та президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар під час прес-конференції в пресцентрі «Главком».

Окрім колишніх військовослужбовців - редакторів видання «Чорноморська безпека», в російських застінках знаходяться й інші офіцери. А загалом 113 політичних бранців Кремля та 227 полонених- заручників на Донбасі.

«Наших офіцерів - Дмитро Штибліков, Олексій Бесарабов, Володимир Дудка, Олексій Стогань, Гліб Шаблій - я знав особисто. Я хочу, щоб влада не забувала і про цих бранців Кремля. Сьогодні багато говорять про стандарти НАТО. В нашому розумінні стандарти НАТО, коли ми своїх не залишаємо. Першочергово є людина. Ми повинні навчитися боротися за кожну людину, яка знаходиться в російському полоні за ґратами, поки це не введемо в ранг державної політики, доти слова «стандарти НАТО» будуть звучати як статистика», - каже Гайдук.

Він також нагадав, що Володимир Дудка був свого часу командиром розвідувального корабля «Севастополь».

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року виніс вирок В. Дудці та Олексію Бессарабову - 14 років колонії суворого режиму, а також грошові штрафи. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову. 23 жовтня стало відомо, що засуджених російським судом у так званій «справі українських «диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО «Матроська тиша» в Москві в невідомому напрямку.

«Безумовне звільнення українських громадян зі «списку Сенцова» мало би стати проявом доброї волі путінського режиму, його налаштованості на завершення війни проти України, однак насправді вони стали предметом політичного шантажу нової української влади з боку Кремля. Якщо Росія так любить торгуватися, то можна поторгуватися. Сьогодні країну-агресора та окупанта найбільше хвилює газові питання, щоб Україна знову закуповувала газ, щоб Україна відмінила свої претензії в Стокгольмському арбітражі. Якщо Росія віддає всіх наших бранців Кремля і полонених на Донбасі і припиняє набирати нових, то Україна може відхилити свої деякі претензії з боку «Нафтогазу» до «Газпрому» РФ по газовим питанням в Стокгольмському арбітражі. Окрім уже прийнятого рішення Стокгольмського арбітражу щодо виплати «Газпромом» 2,6 млрд дол. для «Нафтогазу» за невиконання транзитного контракту. Це рішення суду не підлягає перегляду. А от інші претензії «Нафтогазу» на суму 11,8 млрд дол. до «Газпрому» можна переглянути в обмін на безумовне звільнення всіх громадян України», - розповідає Гончар.

Він зазначив, що сьогодні 8 листопада свій день народження святкує Дмитро Штибліков. Йому виповнилося 49 років.

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