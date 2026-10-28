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Колишній віцечемпіон Формули-1 підписав контракт із аутсайдером чемпіонату

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Колишній віцечемпіон Формули-1 підписав контракт із аутсайдером чемпіонату
Серхіо Перес наразі не набрав очок у новій команді
фото: EFE

Досвідчений пілот продовжить виступи в поважному віці

Мексиканський гонщик Серхіо Перес пролонгував договір зі стайнею «Кадилак». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу команди.

Ветеран автоперегонів уклав угоду до кінця 2029 року. Нинішній сезон для нього – перший у складі нової стайні. Натомість на фініші контракту мексиканцю виповниться 39 років.

Перес дебютував у Формулі-1 ще в сезоні-2011. Він виступав за «Заубер», «Макларен», «Форс Індію»/«Рейсінг Пойнт» і «Ред Булл». За плечима пілота 303 гран-прі, в яких він оформив шість перемог, проїхав 12 найшвидших кіл і 39 разів піднявся на подіум.

Найуспішнішим для Переса залишається сезон-2023. Тоді він фінішував другим у загальному заліку пілотів. Чемпіоном став напарник мексиканського гонщика в «Ред Буллі» Макс Ферстаппен.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі США

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» зміцнив лідерство в загальному заліку. Молодий італієць набрав 365 очок. Решта пілотів серйозно відстала від вундеркінда: британський гонщик Джордж Расселл («Мерседес») має в активі 242 пункти, а його співвітчизник із «Феррарі» Льюїс Гемілтон набрав 241 бал.

Далі розташувалися пілот «Ред Булла» Макс Ферстаппена (236 очок), Шарль Леклер із «Феррарі» (233) та чинний чемпіон світу Ландо Норріс із «Макларена» (211). «Мерседес» набрав 607 пунктів у Кубку конструкторів. Скудерія неабияк відстала (474 бали). «Ред Булл» наздогнав «Макларен» (по 355 очок).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 продовжить марафон цього тижня. На 30 жовтня-1 листопада запланований Гран-прі Мексики. Етап відбудеться на Автодромі братів Родрігесів.

Торік у Мехіко тріумфував Норріс. Компанію британцю на п'єдесталі пошани тоді склали Леклер і Ферстаппен. Рекордсмен траси – Ферстаппен (п'ять перемог).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Формула-1

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