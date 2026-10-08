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Екскерівник «Ред Булла» у Формулі-1 отримав шалену компенсацію після звільнення

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Екскерівник «Ред Булла» у Формулі-1 отримав шалену компенсацію після звільнення
Крістіан Горнер отримав солідний пакет на прощання
фото: EFE

Скандальна відставка функціонера влетіла компанії у копієчку

Колишній керівник і генеральний директор стайні «Ред Булл» Крістіан Горнер отримав майже 118 млн євро після відходу з посад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Motorsport.

Документи щодо звільнення менеджера опублікував британський торговий реєстр Companies House. Згідно з фінансовою звітністю, Горнеру виплатили 39,19 млн євро компенсації за звільнення та 5,2 млн зарплати до моменту відходу. Також Red Bull Technology виплатила йому ще 78,38 млн компенсації у євровалюті та 10,56 млн зарплати.

Загалом сума компенсаційних виплат за втрату посад у двох компаніях склала 117,56 млн євро. Окрім того, Горнер обіймав керівні місця в Red Bull Powertrains та Red Bull Advanced Technologies. Однак, ці компанії прозвітували, що функціонери отримували зарплати в інших компаніях групи «Ред Булл».

Горнер очолив австрійську стайню перед сезоном-2005 і зумів перетворити її на гранда Формули-1. Під його керівництвом «Ред Булл» завоював вісім чемпіонських титулів і шість Кубків конструкторів. Менеджер покинув команду влітку торік через напружені взаємини з іншими функціонерами та чотириразовим чемпіоном світу Максом Ферстаппеном.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Бахрейну

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» закріпився у лідерах загального заліку. Італійський пілот набрав 320 очок. Британець Джордж Расселл серйозно відпустив свого напарника (236 пунктів). Третім залишився гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (214 балів).

Ферстаппен ділить п'яте місце з чинним чемпіоном Ландо Норрісом («Макларен»), а попереду їх опинився Шарль Леклер із «Феррарі» (191 очко). Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 556 пунктів. «Феррарі» до свого активу записала 405 балів. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 316 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Наступного тижня марафон перегонів продовжиться. 9-11 жовтня відбудеться Гран-прі Сінгапуру. Цього разу етап складатиметься зі спринту та основної гонки.

У п'ятницю відбудуться єдина вільна практика та кваліфікація до короткого заїзду. На суботу заплановані спринт і основна кваліфікація. У неділю відбудеться гонка. Торік перемогу в Сінгапурі відсвяткував Расселл.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Формула-1

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Авто/мото

Екскерівник «Ред Булла» у Формулі-1 отримав шалену компенсацію після звільнення
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