Ферстаппен переміг «Феррарі» в спринті Гран-прі Сінгапуру Формули-1

Чотириразовий чемпіон світу вдало розпочав етап

Пілот стайні «Ред Булл» Макс Ферстаппен виграв короткий заїзд на автодромі «Яс-Маріна». Про це повідомляє «Главком».

Початок спринту відклали через інтенсивний дощ над трасою. Зрештою, гонщики пішли в бій на проміжних шинах. На старті пілот «Мерседеса» Джордж Расселл зумів обійти Ферстаппена, який стартував першим.

Та справжнім героєм став Льюїс Гемілтон. Досвідчений британець прорвався з шостої позиції на третю. А ще до кінця першого кола став другим – Расселл помилився в одному з повороті, виїхав на вологий бордюр і втратив керування.

На трасі з'явився автомобіль безпеки. На рестарті Гемілтон намагався нав'язати конкуренцію Ферстаппену, та поступово відстав від нідерландського гонщика. Проте, ветеран створив запас перед третім місцем, за яке розгорнулася небувала боротьба.

Фінал битви за останнє місце на подіумі виявився драматичним. Пілоти «Макларена» Оскар Піастрі та Ландо Норріс переслідували Шарля Леклера з «Феррарі». На останньому колі вирішив діяти чинний чемпіон Норріс. Однак, надто оптимістично ввійшов у поворот і вибив напарника та сам відкотився на восьму сходинку.

Ферстаппен спокійно фінішував першим, а компанію йому на п'єдесталі пошани склали гонщики Скудерії. До залікової зони також потрапили Андреа Кіміі Антонеллі («Мерседес»), пілот «Рейсінг Буллз» Ліам Лоусон, Олівер Берман із «Хааса», Ніко Гюлькенберг («Ауді») та невдаха Норріс.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.