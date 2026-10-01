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Досвідчений гонщик залишився без команди на наступний сезон Формули-1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Досвідчений гонщик залишився без команди на наступний сезон Формули-1
Естебан Окон (праворуч) шукатиме нове місце роботи
фото: EFE

Середняк чемпіонату вирішив не продовжувати співпрацю з пілотом

Француз Естебан Окон покине стайню «Хаас» наприкінці 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Американська команда вирішила зробити ставку на інших гонщиків у новому сезоні. На місце 30-річного пілота претендують лідер загального заліку Формули-2 Рафаел Камара та запасний гонщик «Макларена» Лео Форнаролі. Також до кола кандидатів потрапили резервісти «Хааса» Джек Дуен і Хіракава Рьо.

«Мій час у «Хаасі» завершиться наприкінці сезону-2026. Я покидаю цей проєкт із високо піднятою головою і пишаюся своїми виступами в не завжди найпростіших обставинах, що виникали з різних причин і незалежних від мене факторів», – заявив Окон.

Французький пілот пообіцяв наполегливо працювати зі стайнею до кінця року. Він прагне витискати максимум із боліда та викладатися за кермом на всі сто. Водночас Окон вірить, що не сказав останнього слова у Формулі-1.

На сезон-2027 у пелотоні фактично не залишилося вільних місць. Найімовірніше, француз стане резервним гонщиком у наступному році. Він уже виконував таку роль для команди «Мерседес» у 2019 році.

У нинішньому сезоні Окон набрав лише сім очок. Найкращий результат досвідченого пілота – 8-ме місце на Гран-прі Азербайджану. Загалом за плечима французького гонщика 195 гран-прі, в яких він оформив одну перемогу та чотири рази зійшов на подіум.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Азербайджану

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» залишився лідером загального заліку. Італійський пілот набрав 302 очки. Британець Джордж Расселл трохи скоротив відставання від напарника (236 пунктів). Третій – гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (199 балів).

Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 538 очок. «Феррарі» до свого активу записала 378 пунктів. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 306 балів.

Коли наступний етап сезону-2026

Марафон гран-прі продовжиться у прийдешній тиждень. Гран-прі Бахрейну відбудеться 2-4 жовтня. Щоправда, через безпекову ситуацію цьогоріч етап прийме траса «Сепанг» у Малайзії.

Тамтешній автодром проводив Гран-прі Малайзії у 1999-2017 роках. За етапом збережеться назва Гран-прі Бахрейну, оскільки королівство профінансує проведення вікенду. Останній переможець на цій трасі – Ферстаппен.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

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Теги: Формула-1

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