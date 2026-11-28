Пілот «Дукаті» Марк Маркес зіткнувся з технічними проблемами перед спринтом Мото Гран-прі Валенсії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Motorsport.

Байк ветерана мотоперегонів зайнявся під час стартової процедури. Через проблеми з мотоциклом Маркеса вогні на інформаційному табло не згасли. Початок короткого заїзду перенесли.

Зрештою, іспанець зміг взяти участь в гонці на резервному байку. Він розпочав спринт другим, але отримав подвійний штраф довгого кола. Зрештою, достроковий чемпіон сезону-2026 фінішував у заїзді на 13-й сходинці.

Lights ou...OH NO! MARC'S BIKE IS ON FIRE! 🔥😱 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/njzVbiQmQ8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026 MotoGP Момент із пожежею на мотоциклі Марка Маркеса

Спринт у Валенсії – останній у кар'єрі Маркеса. Після завоювання рекордного восьмого титулу легендарний мотогонщик вирішив завершити виступи. Етап в іспанській Валенсії стане фінальним у нинішньому сезоні MotoGP.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.