У Хмельницькому пройшов Всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам’яті загиблих поліцейських

У межах турніру відбулися показові виступи ветеранів поліцейських спецпідрозділів і нагородження найкращих спортсменів

Змагання об’єднали близько 250 юних спортсменів з усіх регіонів України. Турнір проходив під егідою Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області та був присвячений пам’яті поліцейських, які загинули, захищаючи Україну.

8 жовтня в тренінговому центрі поліції Хмельниччини відбувся III Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат U13 «Best Young Wrestler 2026». Цьогоріч змагання проходили під егідою Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області та були присвячені пам’яті загиблих на війні поліцейських.

Співорганізаторами змагань виступили Асоціація спортивної боротьби Хмельницької області та Центр фізичної культури та спорту «Олімп».

Перед офіційним відкриттям турніру керівництво поліції, представники влади, близькі загиблих правоохоронців поклали квіти до меморіалу та відвідали виставку портретів загиблих Героїв-поліцейських.

Звертаючись до присутніх, керівник поліції Хмельниччини Іван Іщенко наголосив: «Цей турнір ми присвятили загиблим Героям-поліцейським. Для когось із присутніх це імена, які сьогодні прозвучать уперше. Для нас – це люди, яких ми знали. З ними служили. Зустрічалися в коридорах управління. Виїжджали на завдання. Говорили про роботу, про дітей, про плани на майбутнє. Жартували. Сперечалися. Жили звичайним життям. А потім прийшла війна. І вони зробили те, що вважали своїм обов’язком. Стали на захист інших. Саме тому важливо, що сьогодні тут зібралися діти, які виходять на килим на честь наших полеглих захисників. І для мене це один з найправильніших способів передати пам'ять далі – через конкретну справу».

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Також у рамках змагань відбулись показові виступи ветеранів поліцейських спецпідрозділів, які займаються спортивними єдиноборствами, та нагородження кращих.