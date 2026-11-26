Британський пілот Олівер Берман продовжив контракт зі стайнею «Хаас». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу команди.

Гонщик розпочне третій повний сезон в американській стайні. На рівні Формули-1 Берман дебютував у 2024 році. Тоді він провів одну гонку за «Феррарі» та ще дві – за «Хаас».

Перед сезоном-2025 британець став основним пілотом команди. Загалом Берман провів 48 гран-прі. Найкращий результат – 4-те місце на Гран-прі Мексики в 2025 році.

Берман у нинішньому сезоні набрав 23 очки. На Гран-прі Шанхая він фінішував п'ятим. Партнером британського гонщика в наступному році буде бразилець Рафаель Камара.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Лас-Вегаса

Пілот «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі достроково здобув чемпіонський титул. До свого активу він записав 402 очки. Після перемоги в Неваді на другій сходинці закріпився Макс Ферстаппен із «Ред Булла». Нідерландець набрав 304 пункти. Третій – гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (267 балів).

«Мерседес» також завоював Кубок конструкторів. Наразі німецько-британська стайня завоювала 666 очок. Другою у списку команд іде Скудерія (517 пунктів). За третє місце ведуть боротьбу «Ред Булл» (440 балів) і «Макларен» (431).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 не братиме паузу після Гран-прі Лас-Вегаса. Етап у катарському Лусаїлі відбудеться 27-29 листопада. Гран-прі Катару складатиметься з вільних практик, кваліфікації та традиційної гонки.

Торік на автодромі Лусаїл найкращим був Ферстаппен. Нідерландський пілот виграв три з чотирьох етапів у Катарі. На подіумі компанію йому склали Оскар Піастрі («Макларен») та гонщик «Вільямса» Карлос Сайнс.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.