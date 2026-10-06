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Прихильницям Путіна загрожує пропуск Чемпіонату світу з гімнастики через проблеми з візами

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Прихильницям Путіна загрожує пропуск Чемпіонату світу з гімнастики через проблеми з візами
Мельникова і Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Путіна та його війни проти України

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди)

Радниця збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко прокоментувала ситуацію щодо віз російським гімнастам для участі у Чемпіонаті світу у Роттердамі. Про це повідомляє «Главком».

Раніше стало відомо, що російські гімнасти досі не отримали дозвіл на в'їзд до Нідерландів.

«Жодної нової інформації щодо віз немає – вони ще не отримані. Три дівчинки – Мельникова, Калмикова та Лістунова – здали відбитки пальців і все. Чекаємо. Віз поки що ні на кого немає.

Виліт на чемпіонат світу в Нідерландах заплановано в ніч із 11 на 12 жовтня. По суті, у п'ятницю ми маємо останній день, коли можемо отримати візи. З посольства нічого не кажуть – тиша. Думаю, у середу-четвер буде щось відомо. Переживання є і дуже серйозні, але чекаємо і сподіваємося на краще», – сказала Родіоненко.

Варто зазначити, що олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова потрапили до заявки збірної Росії на Чемпіонат світу.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України.

Підтримка війни Лістуновою

У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Лістунова та Мельникова також в Instagram поширювали пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

Підтримка війни Мельниковою

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України. Вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Як повідомлялося, у лютому цього року Україна запровадила санкції проти Мельникової.

Теги: спорт Ангеліна Мельникова спортивна гімнастика

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