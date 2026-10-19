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20 жовтня стартує новий сезон NBA: Maincast Sport ексклюзивно транслюватиме матчі в Україні

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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20 жовтня стартує новий сезон NBA: Maincast Sport ексклюзивно транслюватиме матчі в Україні

NBA 2026/2027 на Maincast Sport: розклад першого ігрового дня та коментатори сезону

20 жовтня стартує новий сезон Національної баскетбольної асоціації (NBA), на який чекають уболівальники в усьому світі. В Україні офіційним транслятором матчів ліги є Maincast Sport, що належить інвестиційному холдингу ARS Capital Максима Кріппи. Одним із центральних протистоянь першого ігрового дня стане матч «Нью-Йорк Нікс» – «Філадельфія Севенті Сіксерс». 

Старт сезону для «Нью-Йорк Нікс» стане першим кроком у захисті чемпіонського титулу, а для Леброна Джеймса – початком нового етапу кар’єри. У 41 рік він дебютує за «Філадельфію» у своєму 24-му сезоні в NBA.

Розклад матчів першого ігрового дня:

  • 22:00 (20 жовтня) – «Детройт Пістонс» – «Бостон Селтікс».
  • 02:00 (21 жовтня) – «Нью-Йорк Нікс» – «Філадельфія Севенті Сіксерс».
  • 04:30 (21 жовтня) – «Сан-Антоніо Сперс» – «Оклахома-Сіті Тандер».

Матчі сезону коментуватимуть Віталій Волочай, Олександр Прошута та Віталій Пак.

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Стежити за сезоном на Maincast Sport можна не лише під час матчів. Медіакомпанія регулярно виходить з аналітичними студіями, шоу «NBA Вечірній» і подкастами, у яких коментатори та експерти обговорюють результати ігор, трансфери й головні події ліги. Музичною темою сезону стане «Набивай» – трек, який український артист OTOY створив спеціально для NBA на Maincast Sport. Він звучатиме в трансляціях і тематичних матеріалах.

«NBA в Україні сьогодні – це не лише матчі, а цілий світ навколо них, адже для нас важливо, щоб українські фани могли глибше розуміти баскетбол, чути експертні оцінки, обговорювати події й бути частиною спільноти», – розповів Максим Кріппа.

Усі матчі сезону 2026/2027 можна буде дивитися ексклюзивно на телеканалі Maincast Sport і платформі Maincast.TV

Maincastукраїнська медіакомпанія, що працює зі спортивним і кіберспортивним контентом, розвиває тематичні телеканали та цифрову платформу Maincast.TV. Компанія входить до інвестиційного холдингу ARS Capital.

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Теги: баскетбол Детройт Пістонс Бостон Віталій Волочай

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