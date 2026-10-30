Клуб НБА встановив антирекорд відвідуваності за чверть століття

Уболівальники дарма не повірили в потенційний успіх команди

«Даллас» у протистоянні з «Оклагомою» у регулярній першості Національної баскетбольної асоціації мав найнижчу відвідуваність домашньої арени за 25 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TicketData Keith.

На матч «Маверікс» проти чемпіона позаминулого сезону прийшли 18111 глядачів. На вторинному ринку найдешевші квитки продавали за 33 долари. Водночас арена техасців виявилася заповненою на 94 %.

Фанати, які проігнорували поєдинок, найімовірніше, пошкодували про таке рішення. «Даллас» завдав «Тандер» першої поразки в новому сезоні (120:96). Перемога також дозволила «Маверікс» піднятися в зону плейоф Західної конференції (три перемоги, дві поразки).

«Даллас» дебютував у НБА в сезоні 1980/81. На майданчик «Амерікан Ейрлайнс Центр» команда переїхала в 2021 році. Під час баскетбольних матчів арена може прийняти 19200 глядачів.

До слова, українка Катерина Коваль знайшла новий клуб у США. Форвардка приєдналася до Університету Бейлора в NCAA. Університет Луїзіани вона покинула через перехід росіянки.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.