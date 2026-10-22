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Клуб Аліни Ягупової здобув перемогу в Єврокубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Клуб Аліни Ягупової здобув перемогу в Єврокубку
Аліна Ягупова провела на майданчику 22 хвилини, набрала 5 очок, зробила 4 підбирання, 4 передачі, 2 перехоплення

«Чукурува Мерсін» Ягупової здобула впевнену перемогу над «Ферролью» 85:42

У середу, 21 жовтня, три команди гравчинь збірної України з баскетболу зіграли у груповому етапі Єврокубка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Турецька «Чукурува Мерсін» здобула впевнену перемогу над «Ферролью» 85:42. Аліна Ягупова провела на майданчику 22 хвилини, набрала 5 очок (1/2 двоочкові, 1/2 триочкові), зробила 4 підбирання, 4 передачі, 2 перехоплення, 1 блок при 2 втратах та 2 фолах.

«Ньон» програв італійському «Кампобассо» 59:77. Міріам Уро-Ніле відіграла 38 хвилин, набрала 13 очок (2/3 двоочкові, 3/8 триочкові), зробила 6 підбирань, 4 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 2 фолах та 6 втратах.

Іспанський «Енсіно» поступився польському «Гожуву» 83:105. Тетяна Юркевічус за 15 хвилин на майданчику набрала 4 очка (2/3 двоочкові), зробила 5 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 1 фолі.

Вже скоро жіноча збірна збереться для проведення перших матчів другого етапу відбору на Євробаскет-2027. З 11 по 17 листопада національна збірна проведе матчі проти Франції, Люксембурга та Великобританії.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол Аліна Ягупова

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