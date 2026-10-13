Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу в передсезонному матчі НБА

Михайлюк за 19 хвилин набрав 7 очок, зробив 7 підбирань і 2 передачі

«Юта» Михайлюка здобула перемогу над «Сан-Антоніо»

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк взяв участь у передсезонному матчі «Юти» проти віцечемпіонів НБА «Сан-Антоніо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда українця здобула перемогу 119:109, а Михайлюк за 19 хвилин набрав 7 очок (2/2 двоочкових, 1/4 триочкових), 7 підбирань і 2 передачі при 1 фолі та 1 втраті.

Михайлюк став кращим в складі обох команд за показником «плюс-мінус» (+18), а також другим в «Юті» за кількістю підбирань, поступившись лише центровому Мо Бамбі (9).

У ніч на 17 жовтня «Юта» проведе ще один передсезонний матч проти «Фінікса», а 22 жовтня стартує в регулярному чемпіонаті грою проти «Мемфіса».

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.