Головна Спорт Баскетбол
search button user button menu button

Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу в передсезонному матчі НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу в передсезонному матчі НБА
Михайлюк за 19 хвилин набрав 7 очок, зробив 7 підбирань і 2 передачі
фото: Getty Images

«Юта» Михайлюка здобула перемогу над «Сан-Антоніо»

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк взяв участь у передсезонному матчі «Юти» проти віцечемпіонів НБА «Сан-Антоніо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда українця здобула перемогу 119:109, а Михайлюк за 19 хвилин набрав 7 очок (2/2 двоочкових, 1/4 триочкових), 7 підбирань і 2 передачі при 1 фолі та 1 втраті.

Михайлюк став кращим в складі обох команд за показником «плюс-мінус» (+18), а також другим в «Юті» за кількістю підбирань, поступившись лише центровому Мо Бамбі (9).

У ніч на 17 жовтня «Юта» проведе ще один передсезонний матч проти «Фінікса», а 22 жовтня стартує в регулярному чемпіонаті грою проти «Мемфіса».

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: НБА баскетбол Святослав Михайлюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Балабан за 19 хвилин набрала 15 очок, зробила 4 підбирання, 2 передачі, 3 перехоплення
Вікторія Балабан набрала 10 очок у матчі чемпіонату Литви з баскетболу
Вчора, 14:06
Айнарс Багатскіс паралельно зі збірною України з цього сезону тренує і португальську «Бенфіку»
Тренер збірної України з баскетболу застряг в Амстердамі перед матчем свого клубу
9 жовтня, 15:26
Святослав Михайлюк продовжує підготовку до страту сезону в НБА
Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок в предсезонному матчі НБА
7 жовтня, 11:48
Команда Ковляра поступилась «Наполі» 75:93
Олександр Ковляр набрав 10 очок у грі Єврокубку
7 жовтня, 11:15
Михайлюк відіграв 17 хвилин, набрав 9 очок, віддав 3 передачі
Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок у передсезонному матчі НБА
5 жовтня, 10:11
Олександр Ковляр відіграв майже 16 хвилин, за які набрав набрав 11 очок
Олександр Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу в Єврокубку
1 жовтня, 08:50
Новий учасник та зміни у правилах: стартує новий сезон «Суперліги» GGBET
Новий учасник та зміни у правилах: стартує новий сезон «Суперліги» GGBET Реклама
30 вересня, 17:05
У минулому сезоні в 20 матчах Шепелюк набирала 11.0 очка, 4.2 підбирання, 2.9 передачі
«Київ-Баскет» посилив склад українською захисницею
18 вересня, 14:52
Минулий сезон Ковальов починав у німецькому «Байройті»
Баскетболіст збірної України Артем Ковальов продовжить кар'єру в Азербайджані
16 вересня, 09:59

Баскетбол

Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу в передсезонному матчі НБА
Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу в передсезонному матчі НБА
«Київ-Баскет» підписав контракти з двома гравчинями перед стартом жіночої Суперліги
«Київ-Баскет» підписав контракти з двома гравчинями перед стартом жіночої Суперліги
Вікторія Балабан набрала 10 очок у матчі чемпіонату Литви з баскетболу
Вікторія Балабан набрала 10 очок у матчі чемпіонату Литви з баскетболу
Аліна Ягупова набрала 14 очок у грі чемпіонату Туреччини з баскетболу
Аліна Ягупова набрала 14 очок у грі чемпіонату Туреччини з баскетболу
Андрій Войналович набрав вісім очок у чемпіонаті Литви
Андрій Войналович набрав вісім очок у чемпіонаті Литви
Тренер збірної України з баскетболу застряг в Амстердамі перед матчем свого клубу
Тренер збірної України з баскетболу застряг в Амстердамі перед матчем свого клубу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
262K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Вчора, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Вчора, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua