Клуб Аліни Ягупової зазнав поразки у грі за Суперкубок Європи

У матчі за трофей «Мерсін» Ягупової поступився «Фенербахче» 71:79

Капітан жіночої збірної Аліна Ягупова не зуміла додати до своєї колекції трофеїв Суперкубок Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У матчі за трофей «Мерсін» Ягупової поступився «Фенербахче» 71:79. Ягупова відіграла майже 32 хвилини, але за цей час набрала 4 очка (0/7 двоочкові, 1/5 триочкові, 1/2 штрафні), зробила 8 підбирань, 4 передачі, 1 перехоплення при 2 втратах та 2 фолах.

У чемпіонаті Швейцарії «Ньон» розгромив «Пюйї» 110:43. Міріам Уро-Ніле стала другою за результативністю в команді, набравши за 16 хвилин 15 очок (3/3 двоочкові, 3/4 триочкові, 0/1 штрафні), зробила 3 підбирання, 4 передачі, 3 перехоплення, 1 блок-шот при 1 втраті.

Дві українки зіграли в чемпіонаті Литви. «Шауляй» обіграв «ТТТ Ригу» 82:77. Вікторія Балабан в цьому матчі зіграла 19 хвилин, набрала 10 очок (2/2 двоочкові, 2/4 триочкові), зробила 1 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення при 2 фолах.

«Нептунас» програв «Кібіркштісу» 76:102. Олена Бойко в цьому матчі за 26 хвилин набрала 4 очка (0/1 двоочкові, 1/5 триочкові, 1/2 штрафні), зробила 5 підбирань, 1 передачу при 3 втратах та 4 фолах.

В Адріатичній лізі «Трешнєвка» поступилась «Атлету Цельє» 53:83. Тетяна Ткаченко в цій грі відіграла майже 29 хвилин, набрала 10 очок (5/6 двоочкові, 0/1 триочкові, 0/2 штрафні), зробила 5 підбирань, 4 передачі, 2 перехоплення, 1 блок-шот при 3 фолах та 3 втратах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.