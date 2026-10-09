«Волинь» підсилила склад американським баскетболістом

Лавінгс відомий українським вболівальникам виступами у сезоні 2024/25 за «Кривбас», та в минулому сезоні за «Запоріжжя»

БК «Волинь» оголосив про приєднання до клубу 27-річного американського розігруючого захисника Брекстона Лавінгса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Лавінгс відомий українським вболівальникам своїми виступами у сезоні 2024/25 за «Кривбас», та в минулому сезоні за «Запоріжжя», де в середньому набирав 13.9 очка, 4.2 передачі та 3.2 підбирання за матч.

Луцька команда в першому турі обіграла «Харківські Соколи» та поступилась «Київ-Баскету». В другому турі команда проведе виїзний матч проти «Рівного» 10 жовтня.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.