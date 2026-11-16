Катерина Коваль оформила черговий дабл-дабл у грі NCAA

«Бейлор Берз» Коваль обіграв «Східний Техас»

Українська баскетболістка Катерина Коваль провела черговий вдалий матч в NCAA – її «Бейлор Берз» обіграв «Східний Техас» 100:66. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Коваль відіграла 25 хвилин, за які набрала 16 очок (5/10 двоочкові, 1/1 триочкові, 3/3 штрафні), зібрала 13 підбирань, зробила 2 передачі, 1 перехоплення, 3 блок-шоти, не зробивши втрат чи фолів.

Для Коваль це третій поспіль дабл-дабл в п’яти матчах сезону, в яких вона в середньому набирає 12.8 очка, 10.2 підбирання, 2.0 блок-шота.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI.

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.