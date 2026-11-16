Головна Спорт Баскетбол
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Катерина Коваль оформила черговий дабл-дабл у грі NCAA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Катерина Коваль оформила черговий дабл-дабл у грі NCAA
Коваль відіграла 25 хвилин, за які набрала 16 очок, зібрала 13 підбирань

«Бейлор Берз» Коваль обіграв «Східний Техас»

Українська баскетболістка Катерина Коваль провела черговий вдалий матч в NCAA – її «Бейлор Берз» обіграв «Східний Техас» 100:66. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Коваль відіграла 25 хвилин, за які набрала 16 очок (5/10 двоочкові, 1/1 триочкові, 3/3 штрафні), зібрала 13 підбирань, зробила 2 передачі, 1 перехоплення, 3 блок-шоти, не зробивши втрат чи фолів.

Для Коваль це третій поспіль дабл-дабл в п’яти матчах сезону, в яких вона в середньому набирає 12.8 очка, 10.2 підбирання, 2.0 блок-шота.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI. 

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.

Теги: баскетбол NCAA

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У грі проти «Черкаських Мавп» Тимофеєнко набрав 19 очок, реалізувавши 8 з 9 двоочкових
Визначено символічну збірну та найкращого гравця п'ятого туру Суперліги
10 листопада, 11:42
Шульга зіграв 15 хвилин, за які набрав 14 очок
Максим Шульга зіграв найкращий матч у сезоні в складі «Реала»
2 листопада, 09:41
Аліна Ягупова зіграла 21 хвилину, набрала 12 очок
Аліна Ягупова допомогла своєму клубу здобути третю поспіль перемогу в Єврокубку
29 жовтня, 13:24
У другому раунді кваліфікації Євробаскету-2027 Україна виступає у групі М разом із Францією, Великою Британією та Люксембургом
Став відомий план підготовки жіночої збірної України до матчів відбору на Євробаскет-2027
28 жовтня, 13:54
Кулєша допомогла «УБІ Грац» виграти у «Лінца»
Христина Кулєша оформила дабл-дабл у чемпіонаті Австрії
27 жовтня, 09:43
«Юта» Михайлюка поступилася «Мемфіса»
Михайлюк зіграв 13 хвилин у поєдинку НБА
27 жовтня, 09:35
«Сталь» Боброва поступилася «Легії»
В'ячеслав Бобров відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Польщі
26 жовтня, 10:50
Святослав Михайлюк розпочав свій дев'ятий сезон у НБА
Святослав Михайлюк набрав 10 очок у грі НБА
22 жовтня, 09:49
Визначено символічну збірну та найкращого гравця третього туру баскетбольної Суперліги
Визначено символічну збірну та найкращого гравця третього туру баскетбольної Суперліги
20 жовтня, 10:53

Баскетбол

Катерина Коваль оформила черговий дабл-дабл у грі NCAA
Катерина Коваль оформила черговий дабл-дабл у грі NCAA
Жіноча збірна України епічно втратила перемогу над Великою Британією у відборі на Євробаскет
Жіноча збірна України епічно втратила перемогу над Великою Британією у відборі на Євробаскет
Максим Шульга допоміг «Реалу» здобути перемогу в матчі Євроліги
Максим Шульга допоміг «Реалу» здобути перемогу в матчі Євроліги
Аліна Ягупова стала рекордсменкою збірної України з баскетболу
Аліна Ягупова стала рекордсменкою збірної України з баскетболу
Ростислав Новицький набрав 24 очки у матчі Кубка Європи ФІБА
Ростислав Новицький набрав 24 очки у матчі Кубка Європи ФІБА
Україна перемогла Люксембург на старті другого етапу відбору на жіночий Євробаскет-2027
Україна перемогла Люксембург на старті другого етапу відбору на жіночий Євробаскет-2027

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 11:47
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua