Бобров зіграв майже 30 хвилин, набрав 12 очок, зібрав 11 підбирань, віддав 4 передачі

Баскетболіст збірної України В'ячеслав Бобров за «Сталь» оформив дабл-дабл в програному матчі чемпіонату Польщі проти «Легії» – 74:84. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Бобров зіграв майже 30 хвилин, набрав 12 очок (4/6 двоочкові, 0/2 триочкові, 4/4 штрафні), зібрав 11 підбирань, віддав 4 передачі, поставив 2 блок-шоти при 5 фолах. Рейтинг ефективності склав +24.

У Латвійсько-естонській лізі «Латвійський Університет» поступився «Пярну» 77:91. Лєв Кошеватський відіграв майже 33 хвилини, набрав 12 очок (3/10 двоочкові, 2/5 триочкові), зробив 1 підбирання, 8 передач, 4 перехоплення при 2 фолах та 4 втратах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).