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В'ячеслав Бобров відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Польщі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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В'ячеслав Бобров відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Польщі
«Сталь» Боброва поступилася «Легії»

Бобров зіграв майже 30 хвилин, набрав 12 очок, зібрав 11 підбирань, віддав 4 передачі

Баскетболіст збірної України В'ячеслав Бобров за «Сталь» оформив дабл-дабл в програному матчі чемпіонату Польщі проти «Легії» – 74:84. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Бобров зіграв майже 30 хвилин, набрав 12 очок (4/6 двоочкові, 0/2 триочкові, 4/4 штрафні), зібрав 11 підбирань, віддав 4 передачі, поставив 2 блок-шоти при 5 фолах. Рейтинг ефективності склав +24.

У Латвійсько-естонській лізі «Латвійський Університет» поступився «Пярну» 77:91. Лєв Кошеватський відіграв майже 33 хвилини, набрав 12 очок (3/10 двоочкові, 2/5 триочкові), зробив 1 підбирання, 8 передач, 4 перехоплення при 2 фолах та 4 втратах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: В'ячеслав Бобров баскетбол

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