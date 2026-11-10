Головна Спорт Баскетбол
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Визначено символічну збірну та найкращого гравця п'ятого туру Суперліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначено символічну збірну та найкращого гравця п'ятого туру Суперліги
У грі проти «Черкаських Мавп» Тимофеєнко набрав 19 очок, реалізувавши 8 з 9 двоочкових

Найкращим гравцем п'ятого туру Суперліги було визнано Станіслава Тимофеєнка з «Дніпра»

Протягом 5-8 листопада в рамках регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги було зіграно дев'ять матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За підсумком зіграних поєдинків визначено символічну збірну 5 туру, до якої увійшли представники п'яти різних клубів:

  • Єгор Сушкін, «Харківські Соколи» (1 матч) – 20 очок, 8 передач, 4 підбирання (РЕ 23)
  • Максим Сафонов, «Ніко-Баскет» (2 матчі) – 20.5 очка, 3.0 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 17.5)
  • Станіслав Тимофеєнко, «Дніпро» (2 матчі) – 16.0 очка, 5.5 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 17.0)
  • Джавон Бенсон, «Рівне» (2 матчі) – 13.5 очка, 11.5 підбирання, 3.0 блок-шота (РЕ 22.0)
  • Джуліан Пауелл, «Запоріжжя» (2 матчі) – 21.0 очка, 11.5 підбирання, 3.0 перехоплення, 2.5 передачі (РЕ 25.0)

MVP туру визнано Станіслава Тимофеєнка з «Дніпра». Форвард допоміг своїй команді виграти обидва матчі ігрового вікна та завершити перше коло на першому місці турнірної таблиці Суперліги.

У суботу проти «Черкаських Мавп» Тимофеєнко набрав 19 очок, реалізувавши 8 з 9 двоочкових, зробив 5 підбирань та 2 передачі за 16 хвилин на майданчику. Показник +/- склав +26, рейтинг ефективності – 20 балів. «Дніпро» переміг з рахунком 98:60. Наступного дня в матчі проти «Ніко-Баскета» Тимофеєнко додав 13 очок, 6 підбирань, 2 передачі та перехоплення (РЕ 14). Дніпро здобув перемогу – 82:80.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI. 

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.

Теги: Суперліга баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матч усіх зірок оминав Маямі понад 35 років
НБА поверне Матч усіх зірок у Маямі після перерви на чотири десятиліття – джерело
Сьогодні, 10:55
Україну на Юнацьких Олімпійських іграх представлятимуть Марія Гулямова, Марія Марків, Даліла Мурзова та Домініка Мурзова
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 визначилася зі складом на Юнацькі Олімпійські ігри
29 жовтня, 14:30
«Юта» Михайлюка поступилася «Мемфіса»
Михайлюк зіграв 13 хвилин у поєдинку НБА
27 жовтня, 09:35
Визначено символічну збірну та найкращого гравця третього туру баскетбольної Суперліги
Визначено символічну збірну та найкращого гравця третього туру баскетбольної Суперліги
20 жовтня, 10:53
20 жовтня стартує новий сезон NBA: Maincast Sport ексклюзивно транслюватиме матчі в Україні
20 жовтня стартує новий сезон NBA: Maincast Sport ексклюзивно транслюватиме матчі в Україні
19 жовтня, 18:25
Арсеній Батагов у таборі олімпійської збірної України
Кандидат до збірної України зазнав чергової травми – джерело
19 жовтня, 16:59
Балабан за 19 хвилин набрала 15 очок, зробила 4 підбирання, 2 передачі, 3 перехоплення
Вікторія Балабан набрала 10 очок у матчі чемпіонату Литви з баскетболу
12 жовтня, 14:06
«Мерсін» Ягупової поступився «Галатасараю»
Аліна Ягупова набрала 14 очок у грі чемпіонату Туреччини з баскетболу
12 жовтня, 13:21
Войналович набрав вісім очок, зібрав 4 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 2 блок-шота
Андрій Войналович набрав вісім очок у чемпіонаті Литви
12 жовтня, 10:40

Баскетбол

Визначено символічну збірну та найкращого гравця п'ятого туру Суперліги
Визначено символічну збірну та найкращого гравця п'ятого туру Суперліги
НБА поверне Матч усіх зірок у Маямі після перерви на чотири десятиліття – джерело
НБА поверне Матч усіх зірок у Маямі після перерви на чотири десятиліття – джерело
Бірюк набрала 20 очок у грі NCAA
Бірюк набрала 20 очок у грі NCAA
19-річний Даріус Ейкафф повторив історичне досягнення Леброна Джеймса
19-річний Даріус Ейкафф повторив історичне досягнення Леброна Джеймса
Шульга допоміг «Реалу» здобути перемогу в чемпіонаті Іспанії
Шульга допоміг «Реалу» здобути перемогу в чемпіонаті Іспанії
Катерина Коваль оформила дабл-дабл у грі заокеанської NCAA
Катерина Коваль оформила дабл-дабл у грі заокеанської NCAA

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
112K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Вчора, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Вчора, 14:35

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua