Визначено символічну збірну та найкращого гравця п'ятого туру Суперліги

У грі проти «Черкаських Мавп» Тимофеєнко набрав 19 очок, реалізувавши 8 з 9 двоочкових

Найкращим гравцем п'ятого туру Суперліги було визнано Станіслава Тимофеєнка з «Дніпра»

Протягом 5-8 листопада в рамках регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги було зіграно дев'ять матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За підсумком зіграних поєдинків визначено символічну збірну 5 туру, до якої увійшли представники п'яти різних клубів:

Єгор Сушкін, «Харківські Соколи» (1 матч) – 20 очок, 8 передач, 4 підбирання (РЕ 23)

Максим Сафонов, «Ніко-Баскет» (2 матчі) – 20.5 очка, 3.0 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 17.5)

Станіслав Тимофеєнко, «Дніпро» (2 матчі) – 16.0 очка, 5.5 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 17.0)

Джавон Бенсон, «Рівне» (2 матчі) – 13.5 очка, 11.5 підбирання, 3.0 блок-шота (РЕ 22.0)

Джуліан Пауелл, «Запоріжжя» (2 матчі) – 21.0 очка, 11.5 підбирання, 3.0 перехоплення, 2.5 передачі (РЕ 25.0)

MVP туру визнано Станіслава Тимофеєнка з «Дніпра». Форвард допоміг своїй команді виграти обидва матчі ігрового вікна та завершити перше коло на першому місці турнірної таблиці Суперліги.

У суботу проти «Черкаських Мавп» Тимофеєнко набрав 19 очок, реалізувавши 8 з 9 двоочкових, зробив 5 підбирань та 2 передачі за 16 хвилин на майданчику. Показник +/- склав +26, рейтинг ефективності – 20 балів. «Дніпро» переміг з рахунком 98:60. Наступного дня в матчі проти «Ніко-Баскета» Тимофеєнко додав 13 очок, 6 підбирань, 2 передачі та перехоплення (РЕ 14). Дніпро здобув перемогу – 82:80.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI.

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.