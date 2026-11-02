Максим Шульга зіграв найкращий матч у сезоні в складі «Реала»

Шульга зіграв 15 хвилин, за які набрав 14 очок

«Реал» Шульги переміг «Бургос»

Українські баскетболісти провели яскраві матчі у неділю, 1 листопада, в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Артем Пустовий з «Андоррою» програв «Валенсії» 79:111, але український центровий за 21 хвилину набрав 19 очок (6/7 двоочкові, 7/8 штрафні), зібрав 5 підбирань при 2 втратах і 4 фолах.

Максим Шульга отримав шанс в матчі «Реала» проти «Бургоса» – він зіграв 15 хвилин, за які набрав 14 очок (4/6 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 1 підбір, віддав 1 асист, зробив 1 перехоплення при 2 втратах. Це найкращий матч сезону Шульги, «Реал» виграв 90:79.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).