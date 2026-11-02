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Максим Шульга зіграв найкращий матч у сезоні в складі «Реала»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Максим Шульга зіграв найкращий матч у сезоні в складі «Реала»
Шульга зіграв 15 хвилин, за які набрав 14 очок

«Реал» Шульги переміг «Бургос»

Українські баскетболісти провели яскраві матчі у неділю, 1 листопада, в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Артем Пустовий з «Андоррою» програв «Валенсії» 79:111, але український центровий за 21 хвилину набрав 19 очок (6/7 двоочкові, 7/8 штрафні), зібрав 5 підбирань при 2 втратах і 4 фолах.

Максим Шульга отримав шанс в матчі «Реала» проти «Бургоса» – він зіграв 15 хвилин, за які набрав 14 очок (4/6 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 1 підбір, віддав 1 асист, зробив 1 перехоплення при 2 втратах. Це найкращий матч сезону Шульги, «Реал» виграв 90:79.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: баскетбол Максим Шульга

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