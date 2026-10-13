Цього тижня будуть стартує новий сезон жіночої баскетбольної Суперліги

Регулярний чемпіонат жіночої Суперліги пройде у п’ять кіл за системою календаря з роз’їздами

У цьому сезоні елітного дивізіону чемпіонату України серед жінок зіграють чотири команди

Вже цього тижня матчами 17-18 жовтня у Вінниці стартує новий сезон жіночої Суперліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У стартових матчах першого туру сезону 2026/27 господарки прийматимуть чемпіона минулого сезону столичний «Будівельник».

У цьому сезоні елітного дивізіону чемпіонату України серед жінок зіграють чотири команди – за чемпіонство в цьому році змагатимуться «Будівельник», «Франківськ-Прикарпаття», «Київ-Баскет» та «Вінниця-Медуніверситет».

Регулярний чемпіонат пройде у п’ять кіл за системою календаря з роз’їздами (дві гри на своєму майданчику, дві гри на майданчику суперника і ще один тур пройде у форматі баблу у Вінниці у листопаді).

У плейоф зіграють всі чотири команди. Півфінали, матч за третє місце та фінал пройдуть за системою плейоф з роз’їздами до двох перемог. Перший та третій (за необхідності) матчі граються на майданчику команди, що посіла вище місце на першому етапі, другий матч грається на майданчику команди, що посіла нижче місце на першому етапі.

Розклад матчів першого туру:

Субота, 17 жовтня, 15:00. «Вінниця-МедУніверситет» – «Будівельник»

Неділя, 18 жовтня, 12:00. «Вінниця-МедУніверситет» – «Будівельник»

Субота, 24 жовтня. «Франківськ-Прикарпаття» – «Київ-Баскет»

Неділя, 25 жовтня. «Франківськ-Прикарпаття» – «Київ-Баскет»

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.