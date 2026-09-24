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Баскетболіст Нікіта Когут став гравцем польського клубу «Люблінянка»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Баскетболіст Нікіта Когут став гравцем польського клубу «Люблінянка»
Нікіта Когут продовжить виступати у Польщі
фото: БК «Люблінянка»

Клуб виступає у Другій лізі Польщі

Український боксер Нікіта Когут продовжить кар'єру у складі «Люблінянки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу польського клубу.

Термін угоди між сторонами залишається невідомим. «Люблінянка» виступає у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Польщі.

Сезон 2025/26 Когут також провів у Другій лізі Польщі, захищаючи кольори «RJ House Legion Legionowo». Його статистика виглядає наступним чином: 31 матч, 7.6 очка, 2.3 підбирання, 1.0 передача. Разом з командою за підсумками сезоун він завоював бронзові нагороди.

Раніше він виступав у складі «Київ-Баскета», з яким здобув бронзу та срібло чемпіонату України у сезона 2023/24 та 24/25 відповідно.

Нагадаємо, що «Басконія» оголосила про розрив контракту з українцем Олексієм Ленєм.

Теги: баскетбол

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