«Хмельницький» підсилив склад ще одним американським баскетболістом

У сезоні-2024/25 Ньютон виступав у Суперлізі за «Старий Луцьк»

Американський форвард Дерік Ньютон став гравцем «Хмельницького». Про це оголосила пресслужба клубу, інформує «Главком».

У сезоні-2024/25 Ньютон виступав у Суперлізі за «Старий Луцьк» (нині «Волинь»). У середньому в українській першості американець набирав 16,3 очка та 6,5 підбирання за матч.

Раніше 31-річний баскетболіст грав за команду університету Стетсона в NCAA, а також виступав за «Вінді Сіті Буллз» у G-лізі, словацький «Нова Вес», а також виступав за грузинські клуби.

Нагадаємо, БК «Хмельницький» оголосив про приєднання до свого складу американського центрового Зака Лавдея.

На студентському рівні грав зокрема за університети Бейлор та Семфорд. У складі команди Бейлора на першому курсі здобув титул чемпіона NCAA в сезоні 2020/21.

Також гравець виступав за Університет Чарлстона – його середня статистика в сезоні 2024/25 складала 8.8 очка, 5.5 підбирання та 1.5 блок-шота за гру.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.