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Новицький набрав 15 очок у грі кваліфікації Кубка Європи ФІБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Новицький набрав 15 очок у грі кваліфікації Кубка Європи ФІБА
Ростислав Новицький відіграв 21 хвилину, набрав 15 очок, зробив 3 підбирання

Новицький допоміг «Динамо» Бухарест здобути перемогу

Форвард збірної України з баскетболу Ростислав Новицький допоміг «Динамо» Бухарест з перемоги стартувати у кваліфікації до Кубка Європи ФІБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Динамо» Бухарест на виїзді обіграло косовську «Пею» 96:58.

Ростислав Новицький відіграв 21 хвилину, набрав 15 очок (6/6 двоочкові, 0/1 триочкові, 3/4 штрафні), зробив 3 підбирання, 3 перехоплення, 3 блок-шота при 4 фолах та 1 втраті. 

Естонський «Пярну» на виїзді програв азербайджанському «Нефтчі» 67:80. Ілля Сидоров зіграв за «Пярну» 31 хвилину, набрав 13 очок (2/3 двоочкові, 3/8 триочкові, 0/1 штрафні), зробив 4 передачі, 1 підбирання, 1 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті.

Другі матчі кваліфікації Кубка Європи ФІБА пройдуть за тиждень – 30 вересня.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол

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