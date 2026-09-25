Пішов з життя легендарний гравець НБА

У 1958 році Боб Петтіт став чемпіоном НБА у складі команди «Сент-Луїс Хокс»

Боб Петтіт був 11-разовим учасником Матчу всіх зірок НБА

Член Залу слави баскетболу Боб Петтіт помер у віці 93 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис організації в Х.

Петтіт – 11-разовий учасник Матчу всіх зірок НБА і дворазовий володар нагороди найціннішому гравцю (MVP) регулярного чемпіонату.

У 1958 році він став чемпіоном НБА у складі команди «Сент-Луїс Хокс». Петтіт був першим гравцем в історії НБА, який зміг досягти позначки у 20 тисяч набраних очок.

Його включили до Зали слави баскетболу у 1971 році.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.