Баскетболіст збірної України Войналович вдало дебютував у чемпіонаті Литви

«Таугаре» Войналовича виграв дебютний матч в елітному дивізіоні Литви

Форвард національної збірної України з баскетболу Андрій Войналович успішно провів матч стартового туру чемпіонату Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Таугаре» українця виграв свій дебютний матч в елітному дивізіоні Литви, обігравши в овертаймі «Йонаву» 95:90.

Войналович вийшов в стартовій п'ятірці, зігравши 22 хвилини. За проведений час на майданчику українець набрав 13 очок (4/7 двоочкові, 1/3 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 5 підбирань при 5 фолах та 2 втратах.



Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.