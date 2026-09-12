Після поразки від Азербайджану на Україну чекає гра з Нідерландами

На синьо-жовтих чекає гра з Нідерландами

Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 поступилась Азербайджану у першому матчі Чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком».

Турнір проходить у бельгійському місті Антверпен.

Азербайджанські баскетболістки здобули впевнену перемогу над синьо-жовтими – 20:7.

Вже о 21:45 українські баскетболістк зіграють з Нідерландами, які є чинними чемпіонами Європи.

Дві найкращі команди групи вийдуть до плейоф.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3x3. Жінки, 1-й матч группового етапу

Україна – Азербайджан – 7:20

Нагадаємо, що «Басконія» веде переговори щодо підписання контракту з Олексієм Ленєм, який влітку залишив «Реал».