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Баскетболіст збірної України Артем Ковальов продовжить кар'єру в Азербайджані

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Баскетболіст збірної України Артем Ковальов продовжить кар'єру в Азербайджані
Минулий сезон Ковальов починав у німецькому «Байройті»
фото: ФБУ

У відборі на Чемпіонат світу 2027 Артем Ковальов зіграв за збірну України у трьох матчах

Форвард національної збірної України з баскетболу Артем Ковальов наступний сезон проведе в складі азербайджанського «Орду». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Минулий сезон Ковальов починав у німецькому «Байройті», де за 11 матчів набирав в середньому 9.8 очка та 4.8 підбирання. У грудні втратив місце в складі, після чого перебрався до Тайваню, де грав за «Янкі Арт», де у 13 матчах в середньому набирав 14.8 очка та 9.0 підбирання.

У минулому сезоні Орду виграв одну з двох груп першого етапу чемпіонату Азербайджану, вигравши 18 матчів з 20, але вилетів уже в першому раунді плейоф, поступившись Гянджі 1:2.

У відборі на Чемпіонат світу 2027 Артем Ковальов зіграв за збірну України у трьох матчах.

Нагадаємо, форвардка Катерина Коваль приєдналася до Університету Бейлора в Національній асоціації студентського спорту (NCAA).

Українка приєдналася до «Беарз» після скандального відходу з Університету Луїзіани. Тамтешня команда підписала росіянку, а Коваль у відповідь вирішила негайно покинути команду. NCAA дозволила форвардці змінити прописку поза стандартним періодом переходів.

«Протягом останніх двох сезонів вона грала на елітному рівні та демонструвала стабільну здатність набирати очки біля кільця і захищати його. Її вміння приймати рішення на периметрі як скорер та асистент розширить можливості нашого нападу. Її здатність блокувати кидки допоможе нам зміцнити захист», – відреагувала на запрошення Коваль нова тренерка.

Теги: Артем Ковальов баскетбол

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