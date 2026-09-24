Леброн Джеймс щемливо прокоментував смерть легендарного диктора арени «Лос-Анджелес Лейкерс»

Лоуренс Тантер помер 24 вересня у віці 76 років

Форвард «Філадельфії Сіксерс» Леброн Джеймс висловив співчуття у зв'язку зі смертю багаторічного диктора арени «Лос-Анджелес Лейкерс» Лоуренса Тантера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х Джеймса

Лоуренс Тантер помер 24 вересня у віці 76 років.

«Спочивай з миром, Лоуренсе Тантере! Любив бачити тебе практично на кожній домашній грі за останні вісім років за столиком для підрахунку очок і завжди вітав тебе, тому що ти заслуговував, доки був живий! Твій голос лунав і лунав по всій арені. Ти зробив домашні ігри особливими! Тебе дуже не вистачатиме! Радий, що нам довелося провести трохи часу разом! Мої серце та молитви – твоїй родині та близьким! Люблю тебе!», – написав Джеймс.

Лоуренс Тантер був диктором арени «Лос-Анджелес Лейкерс» 43 сезони поспіль. У червні 2026 року Тантер офіційно оголосив про завершення кар'єри через проблеми зі здоров'ям.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.