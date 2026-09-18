«Київ-Баскет» посилив склад українською захисницею

У минулому сезоні в 20 матчах Шепелюк набирала 11.0 очка, 4.2 підбирання, 2.9 передачі

Анастасії Шепелюк останні чотири роки провела у «Франківську-Прикарпатті»

Жіноча команда «Київ-Баскету» підсилилася ще однією гравчинею на наступний сезон жіночої Суперліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Киянки оголосили про перехід до команди захисниці Анастасії Шепелюк, яка останні чотири роки провела у «Франківську-Прикарпатті». У минулому сезоні в 20 матчах Шепелюк набирала 11.0 очка, 4.2 підбирання, 2.9 передачі.

Раніше Київ-Баскет оголосив про продовження контракту з Олександрою Семенчук, Анастасією Костоглод, Владиславою Кібою, Анною Тірон та Марʼяною Самсоновою. Також киянки підписали захисницю Марину Петржик і центрову Євгенію Безкоровайну.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.