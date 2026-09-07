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«Харківські Соколи» переманили найрезультативнішого баскетболіста Суперліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Харківські Соколи» переманили найрезультативнішого баскетболіста Суперліги
Єгор Сушкін (праворуч) опинився у Харкові
фото: ФБУ

Молодий українець приєднався до колишнього тренера в новій команді

Оборонець Єгор Сушкін змінив «Київ-Баскет» на «Харківських Соколів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Фінансові деталі та терміни угоди наразі залишаються невідомими. Водночас агенція Sports International Group розпочали пошуки команди для українця за океаном. У його профілі зазначене бажання приєднатися до Національної асоціації студентського спорту (NCAA) на сезон 2027/28.

Сушкін перебрався під крило Дмитра Забірченка. Вітчизняний фахівець влітку вирушив за тим же маршрутом. Після роботи зі столичними «бджолами» він перебрався в Харків.

У минулому сезоні Сушкін став найкращим скорером Суперліги. Він провів 34 поєдинки в регулярній першості та плейоф. Середні цифри оборонця – 16.5 очка, 4.3 підбирання, 4.7 передачі.

До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом росіянки.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

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Теги: БК Київ-Баскет БК «Харківські Соколи» Суперліга баскетбол

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