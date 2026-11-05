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Дончич увірвався в історію НБА і перевершив рідкісне досягнення Джордана

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Дончич увірвався в історію НБА і перевершив рідкісне досягнення Джордана
Лука Дончич зіграв ювілейний матч за «Лос-Анджелес Лейкерс»
фото: Imagn

Лука Дончич вражає своїми виступами на старті сезону

Словенський баскетболіст Лука Дончич продовжує феноменально розпочинати сезон у складі «Лос-Анджелес Лейкерс», увійшовши до історії НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Лос-Анджелес Лейкерс». 

«Лейкерс» упевнено перемогли «Сакраменто» з рахунком 116:103 і здобули сьому перемогу в дев’яти матчах сезону. Дончич провів чергову зіркову гру: реалізував шість триочкових, 12 із 13 штрафних, а також зібрав дев’ять підбирань і віддав сім передач. Він узяв гру під контроль уже в другій чверті, коли особисто набрав 11 очок поспіль і вивів команду вперед. 

Цікавою є не лише висока результативність Дончича у цьому матчі, а й на початку сезону загалом. У сезоні 1988/89 Майкл Джордан набрав 303 очки за перші вісім матчів. Дончичу вдалося перевершити цей результат – тепер у нього 308 очок, або в середньому 38,5 за гру. В історії ліги більше на цьому відрізку сезону набирав лише Вілт Чемберлен: його абсолютний рекорд складає 418 очок у сезоні 1962/63.

Але досягнення словенця не обмежується лише загальною результативністю. Матч із «Сакраменто» став для нього шостим поспіль, у якому він набрав щонайменше 35 очок, зробив п’ять підбирань, віддав п’ять передач і влучив п’ять триочкових. За даними «Лейкерс» і OptaSTATS, раніше жоден гравець НБА не мав такої серії. Дончич перевершив попереднє досягнення Деміана Лілларда.

Упродовж цієї шестиматчевої серії Дончич у середньому набирає 42,8 очка, робить 8,5 підбирання та 8,3 передачі. Матч із «Сакраменто» став для нього третім поспіль із 40+ очками та вже п’ятим таким виступом у сезоні. Цей поєдинок для Дончича також був ювілейним – він усоте вийшов на майданчик у складі «Лейкерс». У перших ста матчах за клуб він у середньому набирав 32,4 очка, робив 7,9 підбирання та 8,1 передачі.

Нагадаємо, що клуб НБА встановив антирекорд відвідуваності за чверть століття

Теги: Майкл Джордан баскетбол НБА Лука Дончіч

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