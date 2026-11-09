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Катерина Коваль оформила дабл-дабл у грі заокеанської NCAA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Катерина Коваль оформила дабл-дабл у грі заокеанської NCAA
Катерина Коваль допомогла «Бейлор Берз» здобути третю перемогу в сезоні

Коваль зіграла 23 хвилини, набрала 12 очок (4/7 двоочкові, 4/6 штрафні), зібрала 12 підбирань

Українська форвардиня Катерина Коваль допомогла «Бейлор Берз» здобути третю перемогу в сезоні – її клуб обіграв «Техас» 112:40. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українка вийшла у старті, зіграла 23 хвилини, набрала 12 очок (4/7 двоочкові, 4/6 штрафні), зібрала 12 підбирань, зробила 2 передачі, 2 блок-шота при 1 втраті та 2 фолах.

Це третій сезон Катерини Коваль в NCAA. Розпочала студентську кар’єру українка в «Нотр-Дамі». У сезоні-2024/25 вона мала в середньому 5.3 очка та 4.7 підбирання за матч.

Минулий сезон вона провела у LSU, за який зіграла 35 матчів, набираючи в середньому 8.3 очка, 6.3 підбирання та 1.2 блок-шота за гру.

Влітку Коваль залишила LSU – уже ексклуб українки запросив російську центрову. Після цього Коваль запросила дозвіл на участь у трансферному порталі поза стандартним періодом і NCAA задовольнила спеціальне клопотання щодо її ситуації.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI. 

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.

Теги: NCAA баскетбол

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