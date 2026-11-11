Михайлюк набрав сім очок у грі НБА

«Юта» Михайлюка програла «Маямі»

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк відіграв 21 хвилину проти «Маямі» в регулярному чемпіонаті НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Юта» українця програла з рахунком 109:115, зазнавши 10-тої поразки в 11 матчах сезону.

Михайлюк набрав 7 очок (2/3 двоочкові, 1/5 триочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 3 передачі, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 2 фолах.

У NCAA цієї ночі зіграв Михайло Бедностін, «Лафаєтт» якого обіграв «Пенн Стейт» 89:46. Український центровий за 13 хвилин набрав 4 очка (2/3 двоочкові), зробив 4 підбирання, 1 передачу при 1 фолі.

«Будучность» в Єврокубку обіграла чинного чемпіона турніра французький «Бур» 68:66 і закріпилась у топ-4 групи (саме четвірка кращих команд групи вийде до наступного етапу).

Олександр Ковляр вийшов у старті, відіграв 21 хвилину, набравши 3 очки (1/5 двоочкові, 0/3 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 6 передач при 3 втратах і 3 фолах.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI.

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.