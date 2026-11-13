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Максим Шульга допоміг «Реалу» здобути перемогу в матчі Євроліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Максим Шульга допоміг «Реалу» здобути перемогу в матчі Євроліги
«Реал» Шульги здобув перемогу в матчі проти «Црвени Звезди»

Шульга відіграв майже 8 хвилин та віддав 1 передачу

Український захисник Максим Шульга провів майже вісім хвилин за «Реал» в матчі Євроліги проти «Црвени Звезди», який його команда виграла 105:84. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Шульга не набрав очок (0/1 двоочкові), віддав 1 передачу при 1 фолі.

У Кубку Європи ФІБА «Пярну» поступився «Керавносу» 66:84. Ілля Сидоров відіграв 20 хвилин, набрав 6 очок (0/1 двоочкові, 2/7 триочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 5 передач при 3 втратах і 2 фолах.

Нагадаємо, юристи 41-річного форварда «Філадельфії» Леброна Джеймса направили офіційну вимогу припинити використання імені та образу баскетболіста в рекламі сервісу спортивних ставок Bron AI. 

Причиною для скарги став рекламний ролик, в якому з'явився створений штучним інтелектом персонаж, що нагадує чотириразового чемпіона НБА. Герой відео був одягнений у баскетбольну майку з номером 23 та написом Bron, а його голос був схожий на голос Джеймса.

У листі компанії PlayVision Inc адвокати вимагали припинити використання імені, прізвиська та зовнішності Джеймса, видалити рекламний ролик, а також письмово повідомити користувачів програми про те, що спортсмен ніяк не пов'язаний із сервісом.

Теги: Максим Шульга баскетбол

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