Дальній влучний кидок Івана Ткаченка увійшов у топ-10 моментів туру Єврокубку

У свіжій підбірці кращих моментів туру кидок Івана Ткаченка опинився на 10 місці

Іван Ткаченко допоміг «Рігас Зеллі» на виїзді здолати іспанський «Бургос»

Баззер Івана Ткаченка в кінці другої чверті фактично з центру майданчика увійшов до топ-10 моментів ігрового туру Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У свіжій підбірці кращих моментів туру момент з Іваном Ткаченком опинився на 10 місці.

Іван Ткаченко допоміг «Рігас Зеллі» на виїзді здолати іспанський «Бургос» – 79:71.

Українець відіграв майже 18 хвилин, набрав 15 очок (3/3 двоочкові, 3/4 триочкові), зібрав 2 підбирання, зробив 1 перехоплення, поставив 2 блок-шоти при 1 фолі. Рейтинг ефективності склав +18 – найкращий в команді.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).