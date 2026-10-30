Головна Спорт Баскетбол
search button user button menu button

Дальній влучний кидок Івана Ткаченка увійшов у топ-10 моментів туру Єврокубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Дальній влучний кидок Івана Ткаченка увійшов у топ-10 моментів туру Єврокубку
У свіжій підбірці кращих моментів туру кидок Івана Ткаченка опинився на 10 місці

Іван Ткаченко допоміг «Рігас Зеллі» на виїзді здолати іспанський «Бургос»

Баззер Івана Ткаченка в кінці другої чверті фактично з центру майданчика увійшов до топ-10 моментів ігрового туру Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У свіжій підбірці кращих моментів туру момент з Іваном Ткаченком опинився на 10 місці.

Іван Ткаченко допоміг «Рігас Зеллі» на виїзді здолати іспанський «Бургос» –  79:71.

Українець відіграв майже 18 хвилин, набрав 15 очок (3/3 двоочкові, 3/4 триочкові), зібрав 2 підбирання, зробив 1 перехоплення, поставив 2 блок-шоти при 1 фолі. Рейтинг ефективності склав +18 – найкращий в команді.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: баскетбол Іван Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайлюк відіграв 17 хвилин, набрав 9 очок, віддав 3 передачі
Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок у передсезонному матчі НБА
5 жовтня, 10:11
Клуб «Енсіно» Юркевічус програв «ІДК Гіпускоа»
Українська баскетболістка Юркевічус дебютувала в чемпіонаті Іспанії
5 жовтня, 11:47
Юркевічус відіграла 19 хвилин, за які набрала 2 очка, зібрала 6 підбирань
Клуб баскетболістки збірної України Юркевічус зазнав поразки в чемпіонаті Іспанії
9 жовтня, 09:59
Ковляр провів на майданчику майже 32 хвилини, набрав 11 очок, зробив 3 підбирання, 8 передач
Олександр Ковляр набрав 11 очок у грі Єврокубку
21 жовтня, 10:43
Ткаченко набрав 6 очок, зібрав 3 підбирання, зробив 2 перехоплення, поставив 1 блок-шот
Ткаченко набрав шість очок у матчі Єврокубку
22 жовтня, 10:33
Джеймсу дісталося від Трампа
Дональд Трамп розкритикував Леброна Джеймса за поведінку під час виконання гімну США
22 жовтня, 23:02
Уро-Ніле відіграла майже 39 хвилин, набрала 17 очок, зробила 9 підбирань
Міріам Уро-Ніле набрала 17 очок у матчі чемпіонату Швейцарії
26 жовтня, 09:50
«Сталь» Боброва поступилася «Легії»
В'ячеслав Бобров відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Польщі
26 жовтня, 10:50
MVP туру вдруге поспіль визнано Джавона Бенсона з «Рівного»
Визначено символічну збірну та найкращого баскетболіста четвертого туру Суперліги
27 жовтня, 13:31

Баскетбол

Дальній влучний кидок Івана Ткаченка увійшов у топ-10 моментів туру Єврокубку
Дальній влучний кидок Івана Ткаченка увійшов у топ-10 моментів туру Єврокубку
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 визначилася зі складом на Юнацькі Олімпійські ігри
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 визначилася зі складом на Юнацькі Олімпійські ігри
Аліна Ягупова допомогла своєму клубу здобути третю поспіль перемогу в Єврокубку
Аліна Ягупова допомогла своєму клубу здобути третю поспіль перемогу в Єврокубку
«Юта» Михайлюка поступилася «Сан-Антоніо» у поєдинку НБА: як зіграв українець
«Юта» Михайлюка поступилася «Сан-Антоніо» у поєдинку НБА: як зіграв українець
Ткаченко відзначився кидком майже з центру майданчика у матчі Єврокубку (відео)
Ткаченко відзначився кидком майже з центру майданчика у матчі Єврокубку (відео)
Став відомий план підготовки жіночої збірної України до матчів відбору на Євробаскет-2027
Став відомий план підготовки жіночої збірної України до матчів відбору на Євробаскет-2027

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
101K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua