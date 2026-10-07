Святослав Михайлюк продовжує підготовку до страту сезону в НБА

«Юта» Михайлюка поступилася «Денвер Наггетс»

Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок в предсезонному матчі НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Цієї ночі Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок (1/6 двоочкових, 2/8 триочкових, 1/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 2 перехоплення, 1 блок-шот при 1 втраті за 22 хвилини в передсезонному матчі НБА проти «Денвер Наггетс», який його «Юта» програла 106:117.

У Кубку Європи ФІБА «Динамо» Бухарест поступилось «Жироні» 75:87. Ростислав Новицький провів на майданчику 10 хвилин, за які набрав 2 очка (1/2 двоочкові), зробив 1 підбирання при 1 втраті та 4 фолах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.