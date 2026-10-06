У Євролізі ухвалили рішення щодо співпраці з НБА

НБА зробила пропозицію Євролізі щодо співпраці та встановила дедлайн до 6 жовтня

Євроліга відмовила НБА у співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SDNA.

Під час засідання клубів керівний орган Євроліги майже у повному складі відмовився від співпраці з Національною баскетбольною ассоціацією.

Пресслужба Євроліги повідомляє, що за підсумками зустрічі було ухваленно рішення почати працювати над розширенням до 24 команд, а також розпочати процес перетворення чинних 10-річних ліцензій тринадцяти клубів-акціонерів на повноцінні довгострокові франшизи.

Раніше італьянске видання La Gazzetta dello Sport повідомляло, що НБА робила Євролізі ропозицію щодо співпраці задля того, щоб уникнути реалізації плану Євроліги щодо розширення до 24 клубів, які трансформуються у франшизи.

Ті клуби, які відмовились від рефорд, запропонованих НБА, характеризують оффер як «нейприйнятний та колоніальстський». Деякі закликали до покращеннях пропозиції зі сторони НБА.

Раніше Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок у передсезонному матчі НБА у грі з «Денвером».