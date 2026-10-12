«Київ-Баскет» підписав контракти з двома гравчинями перед стартом жіночої Суперліги

«Київ-Баскет» новий сезон почне 24 жовтня грою проти «Франківська-Прикарпаття»

Жіноча команда «Київ-Баскету» оголосила про чергові два трансфера напередодні старту нового сезону Суперліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Гравчинями команди стали форвардиня Крістіна Узельман та центрова Кіра Соценко.

23-річна захисниця Узельман – вихованка дніпровського баскетболу, а з 2020 по 2022 роки грала в Івано-Франківську, після чого перебралась закордон, виступаючи за команди Хорватії та Боснії і Герцеговини.

20-річна Кіра Соценко з 2020 року по 2023 роки навчалась у столичному КСЛІ і грала за команду «Київ-Баскет-КСЛІ», тому можна назвати цей трансфер поверненням.

Жіноча Суперліга розпочнеться 17 жовтня матчем «Вінниці-МедУніверситета» та «Будівельника», а «Київ-Баскет» новий сезон почне 24 жовтня грою проти «Франківська-Прикарпаття».

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.