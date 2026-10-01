Чемпіонська майка Джордана пішла з молотка за шалені гроші

Інвентар легендарного баскетболіста залишається популярним серед колекціонерів

Джерсі багаторазового чемпіона Національної баскетбольної асоціації Майкла Джордана продали на аукціоні за 12,26 млн доларів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу аукціонного будинку Joopiter.

На торги виставили білу майку «Чикаго». У ній культовий баскетболіст зіграв у фінальній серії НБА 1998 року проти «Юти». У проданому джерсі Джордан набрав 24 очки. Згодом «Буллз» оформили шостий чемпіонський титул в історії.

Також із молотка пішов автомобіль легенди. За Ferrari 550 Maranello виручили 2,7 млн «зелених». Ця сума стала рекордною для італійської автівки такої моделі. Попередній рекорд був у чотири рази нижчим.

Що відомо про Майкла Джордана

Найсильніший баскетболіст в історії гри. Виступав на позиції атакувального оборонця в складі «Чикаго» та «Вашингтона».

У 1993-1995 роках намагався закріпитися в бейсболі. Проте, періоди з «Бірмінгемом» і «Скоттсдейлом» виявилися нетривалими. З непереконливою статистикою Джордан вирішив повернутися у баскетбол.

Досягнення Майкла Джордана

Американець за роки ігрової кар'єри шість разів став чемпіоном НБА. Успішними для Джордана та Буллз були два трирічні періоди – до (1991-1993 роки) та після (1996-1998 роки) кар'єри бейсболіста. У чемпіонських сезонах оборонець був визнаний MVP фінальних серій. Ще п'ять разів Джордана визнали Найціннішим гравцем сезону, а в Матчі всіх зірок НБА він тричі став найкращим.

У складі збірної США Джордан завоював дві золоті медалі Олімпійських ігор (1984, 1992). До Залу баскетбольної слави його ввели в 2009 році.

До слова, українка Катерина Коваль знайшла новий клуб у США. Форвардка приєдналася до Університету Бейлора в NCAA. Університет Луїзіани вона покинула через перехід росіянки.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.