Новий сезон жіночої баскетбольної Суперліги стартує 17 жовтня

У цьому сезоні елітного дивізіону чемпіонату України серед жінок зіграють чотири команди

У стартовому матчі сезону 2026/27 «Вінниця-Медуніверситет» прийматиме чемпіона минулого сезону столичний «Будівельник»

Новий сезон жіночої Суперліги стартує 17 жовтня у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У стартовому матчі сезону 2026/27 «Вінниця-Медуніверситет» прийматиме чемпіона минулого сезону столичний «Будівельник».

У цьому сезоні елітного дивізіону чемпіонату України серед жінок зіграють чотири команди – за чемпіонство в цьому році змагатимуться «Будівельник», «Франківськ-Прикарпаття», «Київ-Баскет» та «Вінниця-Медуніверситет».

Регулярний чемпіонат пройде у п’ять кіл за системою календаря з роз’їздами (дві гри на своєму майданчику, дві гри на майданчику суперника і ще один тур пройде у форматі баблу у Вінниці у листопаді).

У плейоф зіграють всі чотири команди. Півфінали, матч за третє місце та фінал пройдуть за системою плейоф з роз’їздами до двох перемог. Перший та третій (за необхідності) матчі граються на майданчику команди, що посіла вище місце на першому етапі, другий матч грається на майданчику команди, що посіла нижче місце на першому етапі.

Перший тур пройде 17-18 та 24-25 жовтня.

Субота, 17 жовтня

«Вінниця-МедУніверситет» – «Будівельник»

Неділя, 18 жовтня

«Вінниця-МедУніверситет» — «Будівельник»

Субота, 24 жовтня

«Франківськ-Прикарпаття» – «Київ-Баскет»

Неділя, 25 жовтня

«Франківськ-Прикарпаття» – «Київ-Баскет»

Нагадаємо, ФІБА опублікувала розклад матчів у листопаді у другому раунді кваліфікації Євробаскету-2027 серед жінок.

Національна жіноча збірна України потрапила до групи М, де зіграє з Францією, Великою Британією та Люксембургом.

Розпочне вирішальний етап кваліфікації національна жіноча збірна у Люксембурзі матчем з місцевою збірною. Після цього збірна вирушить до Манчестера, де зіграє проти збірної Великобританії.

У першому ігровому вікні українки зіграють один домашній матч – проти Франції, яка на початку вересня стала віцечемпіоном світу. 17 листопада Україна зіграє з француженками у Ризі, Латвія. Початок матчу о 15:00.