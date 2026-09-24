Партнерка ув'язненої в РФ зірки WNBA Грайнер вимагає аліменти після розлучення з баскетболісткою

Бріттні Грайнер і Шерел Грайнер перебували у шлюбі з 2018 року

Шерел Грайнер прагне справедливості щодо опіки над спільним з баскетболісткою сином

Після того як у липні американська баскетболістка Бріттні Грайнер подала документи на розірвання шлюбу, її партнерка Шерел звернулася до суду зі своїми вимогами щодо опіки над їхнім сином та фінансової підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

Важке розставання

Як повідомляє TMZ, Шерел подала нові судові документи у відповідь на позов Грайнер. Вона просить встановити спільну юридичну опіку над їхнім дворічним сином Башем Грайнером. Окремо партнерка баскетболістки хоче, щоб суд визначив порядок фізичної опіки та час, який кожен із батьків проводитиме з дитиною, виходячи з її інтересів. Крім того, Шерел вимагає фінансової підтримки. У документах вона наголосила, що Грайнер заробляє значно більше завдяки професійній баскетбольній кар'єрі, і просить врахувати цю різницю під час визначення розміру виплат.

Грайнер подала на розлучення у липні, заявивши, що їхній шлюб є безповоротно зруйнованим. Офіційно подружжя, яке перебувало у шлюбі з 2018 року, припинило жити разом 24 липня. Документи про розлучення баскетболістка подала до суду округу Фултон.

Постійна підтримка від Шерел

Їхній розрив відбувся після складного періоду в житті спортсменки, коли Шерел підтримувала Грайнер під час її затримання в Росії у 2022 році. Баскетболістку тоді засудили до дев'яти років ув'язнення після того, як митники виявили в її багажі невелику ємність із олією канабісу. Згодом Грайнер звільнили в межах обміну ув'язненими.

Пізніше Грайнер розповідала, що після винесення вироку сама дала дружині можливість припинити стосунки, оскільки дев'ять років ув'язнення здавалися їй надто тривалим терміном. За словами баскетболістки, Шерель відмовилася від такої можливості та продовжувала підтримувати її.

У спортивній кар'єрі Грайнер провела перші 12 сезонів WNBA у складі «Фінікс Меркурі» та у 2014 році стала чемпіонкою ліги. У 2025-му вона виступала за «Атланту Дрім», а на початку 2026 року підписала контракт із «Коннектикут Сан». За даними ESPN, її угода перевищує один мільйон доларів.

Нагадаємо, що два роки тому американська баскетболістка розповіла про жахіття, пережиті у російській тюрмі.