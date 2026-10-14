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Ростислав Новицький набрав 15 очок у грі Кубка ФІБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ростислав Новицький набрав 15 очок у грі Кубка ФІБА
Ростислав Новицький за 18 хвилин набрав 15 очок та віддав одну реузльтативну передачу

Румунське «Динамо» Новицького здолало вдома угорський «Сольнок»

Двоє українців зіграли за свої клуби в другому турі групового етапу Кубка Європи ФІБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Румунське «Динамо» здобуло свою першу перемогу, здолавши вдома угорський «Сольнок» 93:76. Українець Ростислав Новицький став одним з кращих в команді. Він за 18 хвилин набрав 15 очок (5/7 двоочкові, 5/5 штрафні), зібрав 1 підбір, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 3 фолах.

Естонський «Пярну» зазнав другої поразки, вдома поступившись «Нансі» 61:84. Ілля Сидоров відіграв 28 хвилин, набрав 4 очка (1/5 двоочкові, 0/7 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 8 передач при 3 втратах і 4 фолах.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол

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