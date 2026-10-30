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Визначився склад України на матчі другого етапу кваліфікації жіночого Євробаскету-2027

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначився склад України на матчі другого етапу кваліфікації жіночого Євробаскету-2027
У кваліфікації Євробаскету-2027 Україна виступає у групі М разом із Францією, Великою Британією і Люксембургом

Жіноча збірна України продовжує боротися за потрапляння на Євробаскет-2027

Жіноча національна збірна України з баскетболу у листопаді проведе матчі першого кола другого раунду кваліфікації Чемпіонату Європи 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша збірна під керівництвом Інни Кочубей збереться у Ризі 7 листопада, де буде готуватись до першого матчу у міжнародному вікні відбору. 10 листопада українки вирушать до Люксембурга, де 11 листопада проведуть перший матч ігрового вікна проти місцевої збірної. Після цього національна команда переїде до Манчестера, де 14 листопада зіграє з Великою Британією.

Свій номінально домашній матч проти Франції збірна України зіграє в Ризі, Латвія, у залі Komandu sporta spēļu halle. Гра відбудеться 17 листопада о 15:00 за київським часом.

Склад збірної України

  • Серафима Тиха (Віртус Кальярі, Італія)
  • Анжеліка Ляшко (Будівельник, Україна)
  • Вікторія Балабан (Шяуляй, Литва)
  • Юлія Гутевич (Будівельник, Україна)
  • Карина Панчук (Шаморін, Словаччина)
  • Аліна Ягупова (Чукурова Мерсін, Туреччина)
  • Віра Грималюк (Шаморін, Словаччина)
  • Олена Бойко (Нептунас, Литва)
  • Катерина Діке (ПАОК, Греція)
  • Христина Кулєша (УБІ Грац, Австрія)
  • Міріам Уро-Нілє (Ньон, Швейцарія)
  • Тетяна Юркевічус (Хапоель Беер-Шева, Ізраїль)
  • Анастасія Ковтун (Шарлеруа, Бельгія)
  • Дар'я Кононученко (Шаморін, Словаччина)

Головна тренерка – Інна Кочубей
Асистентки – Ганна Шликова, Олена Огороднікова 

Жіноча збірна України визначилась з планом підготовку до матчів відбору на Євробаскет 2027

У другому раунді кваліфікації Євробаскету-2027 жіноча збірна України виступає у групі М разом із Францією, Великою Британією та Люксембургом. У листопаді команди проведуть матчі першого кола, а в лютому 2027 року зіграють у другому колі.

До фінальної частини Чемпіонату Європи 2027 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Календар матчів жіночої збірної України у листопаді:

  • 11 листопада, 20:00. Люксембург – Україна (Люксембург, Люксембург);
  • 14 листопада, 18:00. Велика Британія – Україна (Манчестер, Велика Британія);
  • 17 листопада, 15:00. Україна – Франція (Рига, Латвія). 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: баскетбол

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