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Баскетболістка збірної України Путра перебралася в європейський чемпіонат після сезону в США

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Баскетболістка збірної України Путра перебралася в європейський чемпіонат після сезону в США
Євгенія Путра провела рік в студентській лізі США, після чого вирішила повернутися до Європи
фото: Інстаграм Євгенії Путри

22-річна центрова матиме шанс зіграти з командами рівня Євроліги та Єврокубка

22-річна центрова збірної України Євгенія Путра підписала контракт з італійською командою «Бріксією Баскет». Про це повідомляє «Главком»

Зміна континентів

«Бріксією Баскет» виступає в елітному дивізіоні жіночого чемпіонату Італії. Минулого сезону ця команда стала десятою на груповому етапі і була змушена грати у плейауті – мінітурнірі на вибування з Серії А1. Клубу вдалося зачепитися за своє місце у головному дивізіоні завдяки перемозі над «Баттіпальєю» у триматчевій серії (95:77, 58:74, 72:63). 

У команді приєднання до складу прокоментували так: «Зріст, фізична сила та жага до перемоги під кошиком. Євгенія Путра приєднується до «Бріксії Баскет». Українська центрова поповнить склад високих гравців, додавши потужності, підбирань та присутності у трисекундній зоні. Вона готова боротися за кожен м’яч у наших кольорах. Ласкаво просимо до Брешії».

Завдяки цьому переходу Путра матиме змогу зіграти проти команд жіночої Євроліги «Скіо» та «Венеції» та команд жіночого Єврокубка «Кампобассо», «Дертони Баскет» та «Сан-Джованні». До виступу в Італії у 2025-му році Євгенія Путра виступала за команду Університету Луїсвілл в американській NCAA. У сезоні 2024/25 вона грала за словацький «Ружомберок». 

Тактичний хід для збірної України

Це підписання також може допомогти українській збірній, яка у листопаді збереться на матчі кваліфікації до Євробаскета-2027. Путра приїжджала під час одного з попередніх вікон до команди, але з об'єктивних причин їй було набагато важче вписатися в команду. Зараз же, у разі отримання виклику від Інни Кочубей, Путра матиме змогу повноцінно стати частиною національної збірної. 

191-сантиметрова гравчиня є гарним підсиленням у «фарбі». Вона була спражньою зіркою молодіжної збірної України на Чемпіонаті Європи у дивізіоні В у 2023 році. Тоді Путра набирала в середньому 14,5 очок за гру, збираючи також і 9,2 підбирання. Також її зріст суттєво допоможе у захисті проти атлетичних великих гравчинь, як-от француженки Домінік Малонги, британки Темі Фагбенле чи люксембуржки Джойс Ісі Етуте. 

Нагадаємо, що баскетболіст збірної України Ілля Тиртишник визначився з новим клубом.

Теги: баскетбол

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