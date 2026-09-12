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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поразкою від Нідерландів завершила виступи на Чемпіонаті Європи

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поразкою від Нідерландів завершила виступи на Чемпіонаті Європи
Україну на Чемпіонаті Європи представляли Анжеліка Ляшко, Вероніка Космач, Віра Грималюк і Дар'я Кононученко
фото: FIBA 3x3

Україна нав'язала гарну боротьбу чинним чемпіонкам Європи

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила виступи на Чемпіонаті Європи програним матчем проти Нідерландів з рахунком 14:19. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Почався матч для України з чудової дальньої спроби від Анжеліки Ляшко, завдяки якій синьо-жовті повели 2:0. Але Нідерланди, які є найсильнішою командою світу, швидко нагадали про себе своєю дальньою спробою (2:2). Ба більше, вони своє лідерство зміцнили до рахунку 5:2 і 9:3. 

Синьо-жовтих у цьому матчі суттєво рятували дальні спроби. Наші шутерки Вероніка Космач і Анжеліка Ляшко скоротили рахунок до досить робочих 8:10, забивши два поспіль двоочкові кидки. Але далі проти нас зіграв фактор зросту та атлетичності: через відсутність гравчинь високого зросту українкам було дуже непросто захищатися. Через це нідерландки отримали легкі очки зі штрафних, яких вони отримали одразу шість поспіль через фол-трабл з боку синьо-жовтих. Це і визначило долю матчу, адже суперниці українок влучали свої кидки і створили собі комфортну перевагу «+8».

Під кінець синьо-жовті все одно «показали зуби» і набрали чотири очки поспіль. Три з них заробила Дар'я Кононученко, яка спершу забила дальній, а потім розібралася з Ільзе Куейт і зробила гарний прохід під кошик. Але часу на більший камбек в українок не лишилося, тому матч завершився поразкою 14:19. 

Україна посіла третє місце у свій групі та не потрапила до наступного раунду. Відповідно, до плейоф з цієї групи вийшли Нідерланди та Азербайджан. 

Чемпіонат Європи з баскетболу 3x3. Жінки. Груповий етап

Україна – Нідерланди 14:19 

Нагадаємо, що у попередньому матчі Україна поступилась Азербайджану у першому матчі Чемпіонату Європи

Теги: чемпіонат Європи Збірна України Вероніка Космач баскетбол

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