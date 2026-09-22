Визначився розклад матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027

17 листопада Україна зіграє з француженками у Ризі, Латвія

Розпочне вирішальний етап кваліфікації національна жіноча збірна у Люксембурзі

ФІБА опублікувала розклад матчів у листопаді у другому раунді кваліфікації Євробаскету-2027 серед жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Національна жіноча збірна України потрапила до групи М, де зіграє з Францією, Великою Британією та Люксембургом.

Розпочне вирішальний етап кваліфікації національна жіноча збірна у Люксембурзі матчем з місцевою збірною. Після цього збірна вирушить до Манчестера, де зіграє проти збірної Великобританії.

У першому ігровому вікні українки зіграють один домашній матч – проти Франції, яка на початку вересня стала віцечемпіоном світу. 17 листопада Україна зіграє з француженками у Ризі, Латвія. Початок матчу о 15:00.

Розклад матчів у групі М

Середа, 11 листопада

18:30 Франція – Велика Британія

20:00 Люксембург – Україна (Люксембург, Люксембург)

Субота, 14 листопада

18:00 Велика Британія – Україна (Манчестер, Велика Британія)

19:00 Люксембург – Франція

Вівторок, 17 листопада

15:00 Україна – Франція (Рига, Латвія)

21:00 Велика Британія – Люксембург

До фінальної частини Євробаскету-2027 вийдуть дві найкращі збірні з групи.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.