Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився розклад матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначився розклад матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027
17 листопада Україна зіграє з француженками у Ризі, Латвія
фото: ФБУ

Розпочне вирішальний етап кваліфікації національна жіноча збірна у Люксембурзі

ФІБА опублікувала розклад матчів у листопаді у другому раунді кваліфікації Євробаскету-2027 серед жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Національна жіноча збірна України потрапила до групи М, де зіграє з Францією, Великою Британією та Люксембургом.

Розпочне вирішальний етап кваліфікації національна жіноча збірна у Люксембурзі матчем з місцевою збірною. Після цього збірна вирушить до Манчестера, де зіграє проти збірної Великобританії.

У першому ігровому вікні українки зіграють один домашній матч – проти Франції, яка на початку вересня стала віцечемпіоном світу. 17 листопада Україна зіграє з француженками у Ризі, Латвія. Початок матчу о 15:00.

Розклад матчів у групі М

Середа, 11 листопада

  • 18:30 Франція – Велика Британія
  • 20:00 Люксембург – Україна (Люксембург, Люксембург)

Субота, 14 листопада

  • 18:00 Велика Британія – Україна (Манчестер, Велика Британія)
  • 19:00 Люксембург – Франція

Вівторок, 17 листопада

  • 15:00 Україна – Франція (Рига, Латвія)
  • 21:00 Велика Британія – Люксембург

До фінальної частини Євробаскету-2027 вийдуть дві найкращі збірні з групи.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Минулого сезону у складі «Франківськ-Прикарпаття» Євгенія набирала 9.5 очка у середньому за гру
Жіноча команда «Київ-Баскету» підсилилася українською центровою
14 вересня, 13:08
Україна вперше у своїй історії перемогла Чорногорію
Айнарс Багатскіс та Олександр Ковляр поділилися враженнями від перемоги над Чорногорією Реклама
1 вересня, 10:19
Артем Ковальов знову викликається до національної збірної після відсутності у матчах відбору до Євробаскета-2025
Баскетболіст Артем Ковальов: «Мабуть, я якось не подобався Степановському, раз він мене не викликав до збірної» Реклама
30 серпня, 22:27
Греція Спануліс зазнала поразки від України
Тренер збірної Греції Спануліс вибухнув на пресконференції після питання журналіста «Главкома»
29 серпня, 10:32
Андрій Войналович набрав 11 очок у матчі проти греків, увійшовши до когорти найрезультативніших українців у цьому матчі
Андрій Войналович про гру проти Греції: «Пора вже було забивати ці трійки та давати команді поштовх уперед» Реклама
28 серпня, 23:59
Трансляцію матчу Греція – Україна дивіться в прямому етері на «Суспільне Спорт» та Київстар ТБ
Як збірна України з баскетболу готується до гри з Грецією (фото)
28 серпня, 15:48
Україна продовжує боротьбу за потрапляння на Чемпіонат світу
Україна – Греція. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу Реклама
28 серпня, 10:06
У минулому сезоні NCAA Коваль у середньому набирала 8,3 очка та робила 6,3 підбирання за матч
Коваль залишила клуб з США після появи в ньому російської баскетболістки
25 серпня, 17:57
Джуліан Пауелл у попередньому сезоні грав у португальській «Академіці»
«Запоріжжя» підписало контракт з американським баскетболістом
25 серпня, 10:11

Новини

Занепалий гранд Німеччини призначив нового тренера
Занепалий гранд Німеччини призначив нового тренера
Жадсон поїде до Росії? Ексклюзивний коментар легенди «Шахтаря»
Жадсон поїде до Росії? Ексклюзивний коментар легенди «Шахтаря»
«Арсенал» домовився з тренером про новий контракт на покращених умовах
«Арсенал» домовився з тренером про новий контракт на покращених умовах
Колишній пресаташе збірної України з футболу доєднався до ЗСУ
Колишній пресаташе збірної України з футболу доєднався до ЗСУ
Збірна України виключила одну з біатлоністок зі складу перед новим сезоном – ЗМІ
Збірна України виключила одну з біатлоністок зі складу перед новим сезоном – ЗМІ
Капітан збірної Бельгії поділився очкуваннями від гри з Україною у матчі Кубку Біллі Джин Кінг
Капітан збірної Бельгії поділився очкуваннями від гри з Україною у матчі Кубку Біллі Джин Кінг

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
201K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Сьогодні, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua