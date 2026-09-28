Шульга зіграв дебютний поєдинок у чемпіонаті Іспанії у складі «Реала»

Шульга вийшов на майданчик з лави запасних на 14 хвилин 2 секунди, за які набрав 4 очки

«Реал» Шульги у стартовому турі чемпіонату Іспанії вдома переміг «Унікаху»

Захисник збірної України з баскетболу Максим Шульга зіграв свій перший матч у чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Реал» Шульги у стартовому турі чемпіонату Іспанії вдома переміг «Унікаху» – 89:87.

Українець вийшов на майданчик з лави запасних на 14 хвилин 2 секунди, за які набрав 4 очки (2/2 з гри, 0/2 триочкових), зробив 3 передачі, 2 підбирання та 1 перехоплення при 2 втратах і 2 фолах. Показник ефективності українця – 4 бали.

Матч вийшов украй напруженим: команди йшли поряд усю гру, а доля перемоги вирішилася на останній хвилині. «Реал» переломив хід зустрічі ривком 12:1 у заключній чверті.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.