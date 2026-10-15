Міріам Уро-Ніле набрала 16 очок у Єврокубку

Міріам Уро-Ніле стала найрезультативнішою в складі «Ньона»

Швейцарський «Ньон» українки Міріам Уро-Ніле програв матч першого туру жіночого Єврокубка чеському «КП Брно» 60:72. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Найрезультативнішою в складі «Ньона» стала українка Міріам Уро-Ніле, яка за 38 хвилин набрала 16 очок (3/4 двоочкові, 3/9 триочкові, 1/3 штрафні), зробила 4 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 3 фолах та 4 втратах.

У чемпіонаті Литви «Шяуляй» переграв «Рокіскіс» 98:69. Вікторія Балабан провела на майданчику 27 хвилин, набрала 11 очок (4/5 двоочкові, 1/8 триочкові), зробила 4 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення.

Вже за місяць жіноча збірна збереться для проведення перших матчів другого етапу відбору на Євробаскет-2027. З 11 по 17 листопада національна збірна проведе матчі проти Франції, Люксембурга та Великобританії.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.