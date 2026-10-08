Новачок баскетбольної Вищої ліги підписав контракт з американським легіонером

Кевін Мейджор вже цього тижня може дебютувати у складі клубу «Чайка-ВСМУ»

Новачок Вищої ліги «Чайка-ВСМУ» оголосила про підписання контракту з американським захисником Кевіном Мейджором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

29-річний американець почав сезон у «Прикарпатті-Говерлі», але після двох ігор у Суперлізі був відрахований. Мейджор взяв участь в обох матчах «Говерли» в першому турі, відігравши в середньому 15 хвилин, за які набрав 3.0 очка, 1.5 підбирання та 3.0 передачі. «Говерла» поступилась на старті чемпіонату Дніпру та Запоріжжю.

Вже цього тижня, 10-11 жовтня, «Чайка-ВМСУ» зіграє в першому турі Вищої ліги проти «ДіДіБао» . В цих матчах Мейджор може дебютувати за новий клуб.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.